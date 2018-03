Jovem morre depois de esperar por quatro meses por avaliação médica na Fundhacre, denuncia deputado Jesus

Por Ray Melo, da editoria de política do ac24horas

O deputado Jesus Sérgio (PDT) denunciou na manhã desta quinta-feira (1o), o que ele classifica como descaso com a vida nos hospitais públicos do Estado. Segundo ele, o jovem Emerson Maia, que sofreu um acidente no município de Tarauacá morreu depois de esperar quatro meses por uma avaliação médica na Fundhacre.

“Estive na segunda na Fundhacre para visitar um rapaz que se acidentou há quatro meses em Tarauacá. Ele fez a cirurgia e ficou quatro meses internado aguardando uma avaliação para nova cirurgia, com sua mãe dormindo ao seu lado e fazendo apelo para que essa avaliação fosse feita”, diz Jesus Sérgio.

O parlamentar destaca que procurou a direção da Fundhacre que se comprometeu em realizar a avaliação na última quarta-feira, para saber que o jovem passaria por uma nova cirurgia no Acre ou seria encaminhado para tratamento em uma unidade de saúde de outro estado pelo TFD.

“Eu fiquei de retornra nessa quinta-feira para saber se avaliação teria sido realizada, mas não deu tempo. O rapaz morreu ontem à noite. Nós não podemos perder nosso sentimento como seres humanos. Deixo meu repúdio a esta situação. Muitos profissionais têm empenho, mas outros não”, destaca Jesus.

