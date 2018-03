Empresários culpam a chuva por cancelamento de Show de Wesley Safadão no Acre

Está oficialmente cancelado o show do cantor Wesley Safadão que seria realizado neste domingo, dia 4, em Rio Branco, no Arena da Floresta.

A empresa Fábrica de Eventos e a Norte Entretenimentos em concordância com o escritório do cantor Wesley Safadão alegaram que o cancelamento se deu em virtude da ausência de uma espaço coberto para a realização de grandes eventos.

O período chuvoso pode ter sido determinante para tal cancelamento, uma vez que tem sido frequente as chuvas na capital, o que representaria um prejuízo para os organizadores do evento. O ac24horas deu em primeira mão a notícia sobre o possível cancelamento do show.

Em Nota, os organizadores apresentaram um calendário para reembolsar os valores pagos nos ingressos, que terá início nesta segunda (5 de março), na Loja Casa da Sogra, Centro de Rio Branco.

Segunda-feira (5) serão reembolsados os que compraram ingressos na Pista. Na Quinta (8) será a vez do Camarote BlackStoge. Na sexta (9) Open Bar e na Segunda (12) Camarote Individual.

Curtir isso: Curtir Carregando...