Cristina Mortágua é absolvida após desacatar delegada e bater no filho

A ex-modelo protagonizou um escândalo em 2011

Famosa nos anos 90, Cristina Mortágua foi absolvida do processo judicial em que foi acusada de desacatar a delegada Daniela dos Santos, em fevereiro de 2011. Na ocasião, a ex-modelo foi levada à delegacia por policiais após bater em Alexandre, o filho que teve com o ex-jogador Edmundo, por, supostamente, não admitir que ele fosse homossexual.

Ainda na época, ao chegar na delegacia, Cristina tentou atingir a delegada com uma joelhada, após ofendê-la com diversos xingamentos. Em sentença publicada na última sexta-feira, a juíza Ana Luiza Coimbra Mayon Nogueira, da 21ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, concluiu que “é indiscutível o transtorno causado à autoridade policial na época”, mas considerou que ela estava sob efeitos de remédios, com transtornos mentais e não tinha intenção de fazer o que fez, de acordo com informações do Notícias da TV.

Cristina ainda tentou se jogar na frente de um ônibus, sem sucesso, num caso que virou um escândalo em 2011 e garantiu a presença da ex-modelo no reality ‘A Fazenda’, em 2014.

