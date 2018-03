Criança morre após pai amarrá-la em cadeira e incendiar casa em MG

suspeito, identificado como Augusto César Costa Pinto, também não resistiu as ferimentos e morreu no hospital

Inconformado com o fim do casamento com a ex-mulher, um homem, de 39 anos, ateou fogo na própria casa e amarrou a filha, 5, em uma cadeira. A criança foi encontrada morta pelos bombeiros nessa terça-feira (27). O suspeito, identificado como Augusto César Costa Pinto, também não resistiu as ferimentos e morreu no hospital. O crime foi cometido em Sete Lagoas, no Centro de Minas Gerais.

Apesar de não haver registro de violência doméstica contra Augusto, a mãe da menina disse que havia sido agredida dias antes de se divorciarem. Por outro lado, testemunhas comentaram que ele era um pai amoroso. Além da garota, o suspeito, que era usuário de cocaína, tinha um filho de 15 anos com a mesma mulher.

Pelas redes sociais, a escola onde Sofia estudava lamentou a morte precoce da menina. “Os colaboradores e alunos da Faculdade Ciências da Vida e Instituto V receberam a notícia da morte trágica da criança Sofia Emanuele Costa, filha da funcionária Michelle Mendes Coelho. Aos familiares e amigos transmitimos nossos sinceros sentimentos”, diz a publicação.

