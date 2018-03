Concurso Banco da Amazônia (BASA): Edital e Inscrição

Concurso do Banco da Amazônia oferece 551 vagas (somente 46 são imediatas) para cargos de níveis médio e superior, contemplando vários estados da federação.

O Banco da Amazônia S.A (BASA) abriu o mais novo edital n° 01/2018 de concursopúblico para preencher 551 vagas, sendo 46 para preenchimento imediato e 505 vagas para formação de cadastro de reserva. A Fundação Cesgranrio é a empresa responsável pelo concurso, que oferece oportunidades para polos do Banco situados nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

São 370 vagas na função de Técnico Bancário, que exige certificado de conclusão de nível médio. Além disso, são oferecidas seis vagas para Técnico Científico na área de Medicina do Trabalho, com requisito de curso de graduação de nível superior em Medicina e pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas, em Medicina do Trabalho, além de registro no CRM.

Por fim, o certame abre 175 vagas para Técnicos Científicos na área de Tecnologia da Informação. Para essa ocupação, poderão concorrer pessoas com graduação em nível de Bacharelado em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação, Tecnologia da Informação, Tecnologia em Bancos de Dados, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Rede de Computadores, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação Análise de Sistema, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, Informática, Computação – ênfase em Sistema de Informação, Informática – Análise de Sistema, Informática – Sistema de Informação, Tecnologia em Projeto de Sistema de Informação ou Desenvolvimento de Sistemas.

Os aprovados e nomeados terão remuneração inicial de até R$ 2.829,75 e cumprirão carga horária de 20 e 30 horas semanais. Outro atrativo da carreira no BASA diz respeito às vantagens, tais como: programa de assistência médica, como auxílio-alimentação (R$ 1.317,73), auxílio-creche, possibilidade de exercício de funções gratificadas, participação nos lucros e resultados, possibilidade de participação em plano de previdência privada, entre outros. Do total de vagas abertas, 5% serão reservadas para os candidatos com deficiência e 20% para os candidatos negros ou pardos.

Inscrições e Provas BASA

As inscrições poderão ser feitas até 19 de marco de 2018, pela internet, no site da Cesgranrio – www.cesgranrio.org.br. A taxa de inscrição será de R$ 62,00 para nível médio e R$ 80,00 para superior.

O concurso constará de provas objetivas com 60 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, matemática, legislação, atualidades, noções de informática e atendimento) e 30 questões de conhecimentos específicos. As provas objetivas serão realizadas provavelmente no dia 29 de abril de 2018, nas cidades de Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA, lembrando que os gabaritos provisórios sairão no dia seguinte ao da aplicação.

O prazo de validade do concurso é de um ano a contar da data de publicação do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério do Banco da Amazônia.

Edital e atualizações: http://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=basa0118

Tópico: Banco da Amazônia

