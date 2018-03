Com triplo homicídio e assassinatos em saída de presídio, Acre registrou 29 mortes violentas em fevereiro

Um mês marcado por ataques a presos na saída de presídios, homens invadindo casas e matando três jovens em bairro de Rio Branco, pensionista morto durante a assalto no interior do Acre, entre outras ocorrências. Foi assim que o mês fevereiro acabou. Ao todo, foram registrados 29 assassinatos no estado no mês.

Em apenas dois dias, o Estado registrou 11 mortes violentas, sendo 10 apenas na capital acreana. O G1 fez um levantamentos do número de mortes violentas a partir de matérias publicadas e também informações do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco

Do dia 1º a 11 de fevereiro

As primeiras mortes registradas foram na madrugada do dia 2. A primeira morte ocorreu por volta de 2h, no bairro Defesa Civil. A vítima, Romário Silva do Nascimento, de 25 anos, estava dormindo quando teve a cada invadida. Os criminosos atiraram contra ele, que foi atingido com ao menos três tiros.

Em seguida, no bairro Jequitibá, duas mortes foram registradas também na madrugada. As vítimas foram identificadas como José Ricardo Souza Batista Júnior, de 26 anos, e Samuel Agostinho de Oliveira, de 18.

Pela manhã, o detento que cumpria pena no regime semiaberto, Mossiene Damasceno Lima, de 34 anos, foi assassinado na saída da Unidade Prisional 4, a Papudinha. De acordo com a polícia, Lima já tinha sofrido ameaças. Na ação, três carros e uma moto foram incendiados por detentos.

Já no período da noite, quatro jovens participavam de uma festa quando um homem chegou e atirou. As vítimas foram socorridas, mas Luana Aragão, de 21 anos, Rafaella Santos, de 17, e Renan Barbosa, de 20 anos, morreram durante atendimento médico. A quarta vítima, Cleiciane Rodrigues, de 19 anos, ficou internada e recebeu alta no domingo (4).

Na tarde de sábado (3), Rugleson Silva, de 23 anos, teria trocado tiros com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), no bairro Vila Betel, e acabou morto. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sesp) informou que o homem atirou contra os policiais.

No interior também teve registro de assassinato. Adeilson da Silva foi encontrado morto com um tiro na cabeça ainda no sábado. O corpo estava no Ramal da Alcoobras, próximo ao município de Capixaba. A vítima seria moradora da capital acreana e ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local do crime.

Detentos colocaram fogo na Papudinha depois que um preso foi morto e o outro baleado no dia 7 deste mês (Foto: Arquivo Pessoal)

Em Rio Branco novamente, duas pessoas foram assassinadas no período da noite. Deigison Borges de Souza, de 22 anos, morreu na Rua Campo Novo, Residencial Rosalinda. O adolescente Keven Xavier de Lima, de 17 anos, também foi baleado e morreu durante cirurgia.

O interior voltou a ter casos de mortes no dia 5. Em Cruzeiro do Sul, o detento Elivaldo Eli Soares era monitorado com tornozeleira eletrônica estava em casa quando suspeitos armados chegaram, bateram na porta, e pediram para falar com ele. A vítima se recusou a abrir a porta e ainda tentou fugir pela janela, mas foi atingida pelos disparos. Soares ainda teve a orelha direita decepada por golpes de faca.

A quarta-feira (7) foi um dia tenso na capital acreana. Logo no início do dia, detentos colocaram fogo na Unidade Prisional UP-4, mais conhecida como Papudinha, após um detentor ser morto e outro baleadoquando saíam da unidade. O preso que morreu no local foi Mateus da Silva Lima, de 21 anos, e Antônio Marcos Teles Felisberto foi levado em estado grave para o hospital. Ele teve morte encefálica confirmada dois dias depois.

Em Tarauacá, Marcos Malveira Costa, de 44 anos, foi assassinado a tiros no dia 8 de fevereiro, segundo dados do IML.

Vitor Wesley da Silva Esteves, de 25 anos, foi morto próximo da Concha Acústica, em Rio Branco (Foto: Arquivo)

Mais um homicídio foi confirmado em Rio Branco no dia 10. Dessa vez, o crime ocorreu no Centro da capital acreana, próximo à Concha Acústica. Vitor Wesley da Silva Esteve, de 24 anos, estava com mais duas pessoas quando foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O corpo do rapaz passou dias no IML sem reconhecimento. Três dias depois o pai dele foi na instituição e retirou o cadáver para sepultamento.

No interior, Francisco Alves de Lima, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (11) após ter a casa invadida na noite de sábado (10). Ele morava com o filho de 5 anos no Ramal Santa Maria, BR-364, interior do Acre. Dias depois, a polícia concluiu que Lima foi vítima de um latrocínio, prendeu dois homens e apreendeu um menor pelo crime.

Do dia 14 a 25

Três dias depois, o adolescente José Firmino, de 14 anos, foi morto a tiros. O crime ocorreu no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. A polícia informou que o adolescente estava em casa dormindo, quando quatro homens armados com armas de fogo, invadiram o local. O menor ainda tentou fugir pulando uma janela, mas foi atingido e morreu na hora.

Francickley Marques de Brito, de 27 anos, também foi vítima da violência. Ele foi assassinado no dia 16 no Ramal do Canil, Travessa Jurandir, em Rio Branco. A Polícia Militar (PM-AC) informou que a vítima foi morta com vários tiros após ter a casa invadida.

Francikley Marques de Brito, de 27 anos, foi morto a tiros dentro de casa na Vila Acre (Foto: Arquivo pessoal)

Em Cruzeiro do Sul, Raimundo Nonato Santos da Cruz, de 32 anos, estava sentado no sofá assistindo televisão quando teve a casa invadida e acavou sendo morto a tiros. O crime ocorreu no dia 17, no bairro Miritizal. Ao menos três homens teriam invadido a casa da vítima e efetuado os disparos. A polícia recebeu a informação de que a vítima seria integrante de uma facção criminosa e que esse seria o motivo do crime.

Também no interior, Deusimar da Cruz Oliveira foi morto após um desentendimento com uma pessoa em uma festa. O crime ocorreu na Vila do V, região de Porto Acre. Ele foi morto com golpes de faca no domingo (18). O delegado que investiga o caso, Pedro Paulo Buzolin, informou que a polícia prendeu o principal suspeito do crime, identificado como Francisco das Chagas.

Outra cidade do interior foi palco de uma morte violenta. No dia 19, Fabrício Cavalcante, de 19 anos, levou uma facada no pescoço e morreu no Hospital de Feijó. A PM informou que Cavalcante não gostou que o suspeito cumprimentou uma menina que estava com ele. Revoltado, o jovem foi tomar satisfações com o suspeito e acabou ferido. Um agricultor de 59 anos foi preso pelo crime.

Duas pessoas foram mortas a tiros em Rio Branco no dia 20 deste mês, no bairro Recanto dos Buritis. A polícia informou que Marcelino Mourão dos Santos, de 25 anos, e Paulo César Negreiros da Gama, de 31 anos, podem ter sido mortos por causa de uma dívida.

O pensionista Charivan Neto Pessoa, de 22 anos, foi morto e o pai dele ficou ferido durante um latrocínio no dia 21. Uma quadrilha invadiu o comércio da família, na BR-364, Estrada de Sena Madureira, para roubar dinheiro.

Também no dia 21, o ex-presidiário Abel Moraes de Souza, de 32 anos, caminhava em uma rua do Conjunto Wilson Ribeiro, bairro Calafate, quando foi baleado e morreu dentro de uma ambulância a caminho do hospital. Um dia depois, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu Douglas Araújo de Souza, mais conhecido como Drogba. Ele teria dado a ordem para matar o ex-presidiário.

Outro duplo homicídio foi registrado no estado. Dessa vez, os crimes ocorreram na zona rural de Capixaba, no dia 24. Edson da Silva Moura e Raife da Silva Tavares estavam em casa quando duas pessoas encapuzadas entraram e dispararam contra eles. A polícia acredita que apenas uma das vítimas era o alvo.