Com cisto no útero, mulher pede ajuda para fazer cirurgia que custa mais de 7 mil reais

A dona de casa Elissandra do Nascimento Barreto, 30 anos de idade, residente no Projeto de Assentamento Joaquim de Matos, conhecido como Ramal Toco Preto está atravessando uma fase difícil na área da saúde. Na semana passada ela foi diagnosticada com um mioma no útero e precisa fazer uma cirurgia em caráter de urgência.

Em face da gravidade do problema, a família não vai esperar pelo SUS e neste momento está fazendo um apelo às pessoas de bom coração no sentido de que ajudem essa moradora. Na área particular, a cirurgia custa em torno de 7.800 reais e ainda tem a realização de um exame que é feito por 300 reais. O gasto total orbita na ordem de 8.100 reais.

Sônia Nascimento, irmã de Elissandra, acompanha o sofrimento da mesma e diz que a família confia muito em Deus e nas pessoas de bom coração. “Minha irmã tem que fazer essa cirurgia em doze dias e nós não temos esse dinheiro. Ela sente dor na barriga, nas costas, tem pressão alta, enfim, não consegue fazer nada. O médico disse que tem riscos de hemorragia também. É por isso que estamos pedindo a ajuda da nossa comunidade”, comentou.

O mioma encontrado no útero de Elissandra Nascimento Barreto tem mais de 6 centímetros.

Quem puder ajudar essa moradora deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99984 2690. A família agradece muito.

