Chuva dá trégua e Marcus Viana aproveita para anunciar serviços de tapa-buracos

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, aproveitou que a chuva deu uma trégua nos últimos dias para anunciar um verdadeiro mutirão de serviços de tapa-buracos em diversos pontos da cidade de Rio Branco.

Viana disse que a prioridade tem sido as vias estruturantes e corredores de ônibus como as avenidas Ceará, Antônio da Rocha Viana e Getúlio Vargas.

Também há uma atenção especial para o entorno das escolas, melhorando os acessos para o início do ano letivo que começa na próxima semana, avisa o prefeito.

“O inverno rigoroso que estamos vivendo tem desafiado a manutenção da nossa cidade. Dados da Defesa Civil apontam que este foi o fevereiro mais chuvoso desde 1970. Já choveu 624,4 milímetros esse mês, quando a média de chuvas para todo o mês é de 281,2m, ou seja, choveu 222,8% acima da média somente no mês de fevereiro. Mesmo diante de todas as dificuldades impostas pelas fortes chuvas estamos trabalhando e enfrentando esse desafio”, lembra

Atualmente são executados serviços na Estrada do Aviário, Rua 10 de Julho, nas Placas; Rua Anita no Residencial Macauã, na Afonso Amoedo, na Estação Experimental; no Residencial Novo Eldorado; Rua Yaco, no Jequitibá e Rua Netuno na Morada do Sol, além da região do Benfica.

