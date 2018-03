Catalunha desafia Madri e reconhece Puigdemont como líder

Parlamento da Catalunha reconheceu nesta quinta-feira (1) o ex-presidente da região, Carles Puigdemont, como seu líder

Os partidos separatistas da Catalunha continuam sua luta por conseguir a independência da Espanha – apesar da pressão vinda de Madri. O Parlamento da Catalunha reconheceu nesta quinta-feira (1) o ex-presidente da região, Carles Puigdemont, como seu líder. A posse de Puigdemont, entretanto, foi barrada pelo Tribunal Constitucional da Espanha, a mais alta instância do judiciário no país.

Os três partidos separatistas também aprovaram moção reconhecendo o referendo que decidiu pela secessão da região da Espanha, no primeiro dia de outubro de 2017. A votação também não é reconhecida pelo Tribunal Constitucional da Espanha.

Apesar das medidas do Parlamento catalão serem em grande medida simbólicas, elas mantém viva uma das piores crises políticas em décadas na Espanha.

A tentativa da Catalunha de conseguir sua independência levou a episódios de violência, prisões e acusações de sedição. Puigdemont e quatro membros de seu ex-gabinete fugiram para a Bélgica para evitar a prisão.

Madri utilizou um mecanismo constitucional nunca usado antes para destituir o parlamento catalão e convocar novas eleições. No novo pleito, entretanto, os partidos separatistas voltaram a formar maioria.

O primeiro-ministro Mariano Rajoy disse no Twitter que “o radicalismo de algumas pessoas na Catalunha” está prejudicando a economia da região e o bem-estar das famílias. Com informações do Sputnik.

