Casal é  preso pela Polícia Civil por crimes de envolvimento com crimes de homicídio e tráfico de drogas

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa-DHPP de posse de um Mandado de Prisão Preventiva saíram da Delegacia na tarde desta quarta-feira (28), para prender o funcionário público Municipal , Antônio Raimundo Martins de Lima, 54 anos (lotado na Emurb), sob suspeita de ser o mandante do crime de homicídio contra Franciclei Marques de Brito, morto a tiros dentro de casa no dia 16 de fevereiro, quando a residência localizada no ramal do Canil, região da Rodovia AC 40.

Na noite do crime, testemunhas cobtaram a polícia que homens armados teriam se identificado como policiais e invadido a casa da vitima que foi morta a tiros na frente da filha e da esposa.

Após intensa investigação a polícia concluiu que o funcionário da Emurb Antônio Raimundo, seria o mandante do crime e durante a tentativa de prende-lo na tarde desta quarta-feira, os investigadores findaram por prender a mulher do suspeito em flagrante por crime de tráfico de drogas.

Segundo informações da polícia, quando os investigadores chegaram na casa do suspeito, a mulher dele Daiane Martins Santana, que estava com uma criança no colo, teria tentado se livrar de uma sacola plástica que jogou atrás de um muro. Na sacola os investigadores encontraram 72 papelotes de cocaína e a quantia em dinheiro de R$ 370.

De imediato a mulher recebeu voz de prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas e o marido dela Antônio Raimundo, preso em cumprimento a um Mandado de Prisão por crime de homicídio.

O casal foi conduzido a Delegacia de Flagrantes – DEFLA, em seguida a prisão de Antônio Raimundo foi comunicado a Justiça e Daiane Santana ficou presa na DEFLA, onde nesta quinta-feira (01), será conduzida a audiência de Custódia que decidirá o futuro da acusada.

