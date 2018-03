Camelôs lotam galeria da Câmara pedindo aprovação do empréstimo para conclusão do Shopping Popular

Dezenas de camelôs lotam a galeria da Câmara de Vereadores de Rio Branco na manhã desta quinta-feira, 01, pressionando a Casa pela aprovação do projeto de lei de autoria da prefeitura que pede autorização do Legislativo para contratação de um empréstimo de R$ 14, 5 milhões para a conclusão do Centro Popular de Compras, o Shopping Popular.

Os manifestantes erguem cartolinas com frases em apoio a lei. A polêmica gira em torno do caráter urgente da aprovação. A oposição diz que é preciso discutir melhor a proposta, inclusive com a sociedade. Já a base do prefeito, embalada pelo apelo dos camelôs, quer a aprovação para esta quinta.

Embora o requerimento pedindo urgência pela aprovação do empréstimo tenha sido aprovado pela base na sessão de ontem, a oposição argumenta a necessidade de um parecer técnico da Procuradoria da Casa e da Comissão de Constituição e Justiça, o que ainda não aconteceu.

