Atividade educativa no Terminal Urbano marca início da programação do mês da mulher em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Adjunta da Mulher (SEMAM) realizou nesta quinta-feira, 01, ação educativa no Terminal Urbano. Na abordagem também chamada ‘pit stop’, a equipe da SEMAM distribuiu material informativo e orientou sobre os direitos da mulher. A atividade marcou a abertura a programação alusiva ao 8 de Março.

“Hoje viemos realizar o trabalho informativo, preventivo, lembrando que a mulher pode e deve se sentir segura, na rua, no ônibus, dentro de casa. O prefeito Marcus Alexandre, a vice Socorro Neri, com sensibilidade têm feito uma gestão comprometida com causa da mulher”, destacou a secretária da Mulher, Lidianne Cabral.

Moradora do bairro Santa Inês, Vanda Moreira, falou sobre a importância da ação para a sociedade. “Algumas mulheres, mesmo em situação de violência, não procuram ajuda, por medo ou vergonha. Muitas ainda acham que a delegacia é o único lugar onde podem ir, com uma ação assim a gente vê que tem outros meios”, revelou a dona de casa, mãe de quatro filhos que conseguiu reunir forças para quebrar o ciclo de violência que viveu no casamento.

De acordo com a secretária da Mulher, Lidianne Cabral, as ações educativas celebram avanços e informam o trabalho da Rede de Defesa dos Direitos da Mulher de Rio Branco. “Hoje nós temos programas específicos para a mulher que procura nossos serviços, seja na área da saúde, educação. Há, toda uma rede de enfretamento na qual atuam centros de referências como os CRASs, unidades de saúde, creches, são órgãos municipais, estaduais, instituições parceiras como Ministério Público, Tribunal de Justiça, todos para atender e fazer valer os direitos da mulher de Rio Branco.

O pit stop do Terminal Urbano integra uma série de ações alusivas ao mês da mulher. O ponto alto da programação acontece no dia 8 de março, com grande ação integrada na Casa Rosa Mulher, no bairro Cidade Nova, momento em que serão ofertados serviços de saúde, assistência social e orientação jurídica.

Programação Mês da Mulher

