Após decisão do STF, primeira presa lactante consegue prisão domiciliar no Acre

Uma mulher lactante, indiciada como integrante de organização criminosa, conseguiu na Justiça do Acre ter a prisão preventiva convertida em domiciliar. A presa vai ser monitorada por tornozeleira eletrônica.

Ela é a primeira presa a conseguir o benefício após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira (20), de conceder prisão domiciliar a presas sem condenação que estejam gestantes ou sejam mães de filhos de até 12 anos.

A decisão, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, foi publicada na edição de quinta-feira (22) do Diário da Justiça do Acre, mas divulgada somente nesta terça (28) pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-AC).