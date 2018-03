Alberto de Nóbrega diz que não chamará Silvio Santos para seu casamento

Prestes a se casar novamente aos 81 anos, Carlos Alberto de Nóbrega entregou, em conversa com o UOL, detalhes da cerimônia que ganhou de presente de Rodrigo Faro, que o unirá oficialmente à nutricionista Renata Domingues, de 38.

“Ele [Rodrigo] vai ser meu padrinho de casamento, até ganhei um presente. Ele me deu a festa. Eu iria me casar no meu sítio. Só eu, a Renata e os pais dela, irmãos, meus filhos e netos. Depois, almoçaríamos juntos. Não teria imprensa nem nada. O Rodrigo falou: ‘Não vai fazer no sítio, não, vou fazer uma festa para você!'”, declarou o apresentador.

Ao falar sobre a lista de convidados, Carlos Alberto surpreendeu ao dizer que não irá chamar o patrão. “Silvio não. A função do amigo é não levar problema para o amigo. Eu conheço o Silvio, sei que ele não gosta. Vou ouvir ‘não’. Não preciso ouvir ‘não’ e nem ele vai precisar dizer ‘não’. Então a gente tem que respeitar”, explicou.

E citou alguns convidados: “Vou escolher os colegas do programa, a diretoria da casa, vou convidar o Douglas Tavolaro que sempre foi muito gentil comigo, Cesar Filho, Celso Portiolli, Ratinho. Vou tentar trazer o Marcius Melhem e o Adnet, porque gosto muito deles, muito. Vou ver se eles vêm, querer é uma coisa. Mas tenho certeza absoluta de que o Marcius vem”, contou o veterano.