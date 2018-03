Sipam prevê quarta-feira (28) com céu nublado em todas as regiões acreanas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (28) é de tempo nublado em todas as regiões acreanas. De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o céu em todo o Acre deve permanecer nublado em todas as regiões. Devem ocorrer pancadas de chuvas que podem ser acompanhadas de trovoadas.