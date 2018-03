Segurança prende 23 pessoas e apreende drogas e armas em Cruzeiro do Sul

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 28, forças de segurança do Estado

realizaram uma nova fase da Operação Impactus e deram cumprimento a 40 mandados

judiciais em Cruzeiro do Sul, município distante 640 km da capital. Até o momento, foram

presas 23 pessoas ligadas a crimes contra a vida e grupos criminosos.

As operações estão sendo deflagradas seguindo planejamento estratégico da Secretaria de

Segurança dentro do plano de ações de enfrentamento a organizações criminosas,

principalmente em áreas fronteiriças.

Dos 40 mandados, 14 deles são de prisão e 26 de busca e apreensão. A ofensiva policial

resultou na apreensão de três armas de fogo, munições, R$ 4 mil, drogas, além de celulares e

eletroeletrônicos de procedência duvidosa.

Além do cumprimento de mandados da operação “Impactus” da Polícia Civil, a Polícia Militar

fará ocupação dos bairros identificados como os de maior incidência de crimes, o que já vem

sendo realizado no bairro Miritizal, região periférica de Cruzeiro do Sul, desde o início da

semana.

De acordo com levantamento feito pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), as

operações das Polícias Civil e Militar, já contabilizam o cumprimento de 255 mandados

judiciais de busca e apreensão, recuperaram 65 veículos, apreenderam R$ 2,1 milhões em

patrimônio e mais de 100 quilos de entorpecentes.

Outras operações

Em Rio Branco, foram realizadas as operações Repatriar, Impactus e Ocupação. Já em Brasileia

e Epitaciolândia foi realizada a Operação Fronteira. Além de ações da operação Longo Alcance

que chegou a Senador Guiomard, Capixaba e Porto Acre.

Já a Operação Fronteira Presente atingiu Brasileia, Plácido de Castro e Acrelândia. Todas

contaram com um grande número de policiais, armamento e veículos, além do apoio do Poder

Judiciário do Estado na expedição de mandados.

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, destaca que o Estado está fazendo sua

parte mas que necessita de um protagonismo maior por parte do governo federal.

“Mais uma ação policial sempre com o cuidado nas fronteiras. Não é nossa a obrigação, a

obrigação é do governo federal, mas nós estamos atentos e fazendo nossa parte. Em Brasileia,

Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, e agora em Cruzeiro do Sul. Hoje nós

amanhecemos o dia aqui em Cruzeiro do Sul dando cumprimento aos mandados judiciais sem

dar espaço para a criminalidade”, destaca Farias.

O delegado de Polícia Civil, Elton Futigami, coordenou a operação. “Mais uma operação

Impactus que retira de circulação pessoas que estavam em débito com a justiça e cometendo

vários crimes como assaltos, homicídio e tráfico de droga na região do Juruá. Essas ações não

vão parar, estamos intensificando nossas investigações e trabalhando de forma integrada no

combate a criminalidade”, esclareceu Futigami.

