Rio Branco, Galvez, Atlético e Plácido brigam por vaga na final do campeonato acreano

Sem vantagem para ninguém, acontece hoje na Arena da Floresta, a disputa das semifinais do 1º turno do estadual de futebol, na Arena da Floresta.

Rio Branco x Galvez

17h:30min

Com três desfalques o Rio Branco encara o Galvez, único time entre os semi finalistas que ainda não foi campeão estadual. Na equipe alvo rubra, o técnico Cristhian Souza terá o retorno do lateral Igor e do atacante Mateus Oliveira.

No Galvez a única dúvida é o atacante Adriano que senti um incomodo na coxa.

Arbitragem:

Carlos Santos será o árbitro principal auxiliado por Jean Carlos e Antônio Ecídio.

Atlético x Plácido

Único invicto na competição, o Plácido de Castro vem disposto a desbancar o bi campeão Atlético Acreano. No time Alvo Celeste, o técnico Álvaro Miguéis terá força máxima a disposição e quer a vitória para afastas a crise que ronda o Frotão. Foram duas derrotas nos dois últimos jogos.

A partida começa as 19h:45min e terá arbitragem de Josimar Almeida com Márcio Cristiano e Roseane Amorim como auxiliares.

Ingressos:

Custam R$ 20,00( inteira), e RS 10,00 (meia)

