Operação Impactos prende 17 e apreende sete menores suspeitos de vários crimes em Cruzeiro do Sul

A Operação Impactus, da Polícia Civil, prendeu 17 pessoas e apreendeu sete menores suspeitos de tráfico de drogas, vários homicídios, assaltos e rubos em Cruzeiro do Sul. A ação teve início na madrugada desta terça-feira (27).

O delegado Elton Futigami disse que as prisões esclarecem vários crimes que ocorreram na cidade.

“Entre os presos estão membros envolvidos em organizações criminosas, dentre os quais os autores de alguns homicídios ocorridos no bairro Miritizal, entre eles os dos dois corpos encontrados dentro do Rio Juruá em estado de composição e do catraeiro Raimundo Nonato”, afirmou.