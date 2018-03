Mais de 6 mil famílias recebem o “Bolsa Família” em Sena Madureira

Os beneficiários do programa precisam fazer o recadastramento todos os anos

O programa Bolsa Família, do Governo Federal, tem sido uma importante ferramenta para a economia de Sena Madureira. De acordo com dados da assistência social, somente no vale do Iaco 6.248 famílias recebem o benefício atualmente.

Neste ano, de janeiro até a presente data, um total de 70 novas famílias foram inseridas na iniciativa.

Os valores pagos aos beneficiários variam de acordo com o total de pessoas em cada casa e outras condicionalidades estipuladas pelo governo federal. “A grande verdade é que o Bolsa Família tem socorrido muita gente em Sena Madureira, pessoas que não tem emprego e que utilizam o recurso para garantir a alimentação dos filhos. Esse programa não pode acabar”, comenta Adelaide Freire Bezerra, residente no Bairro Bom Sucesso.

O coordenador do programa no município, Emanoel Araújo, atesta que não há ninguém no cadastro de reserva na data atual. “É importante que quem se cadastrou nos procure pra verificarmos se a pessoa já foi contemplada, pois se passar três meses e não receber o benefício, o dinheiro volta para o Governo Federal”, destacou.

Nos últimos anos também está ocorrendo uma espécie de pente-fino com todos os beneficiários. A meta é detectar pessoas que recebem o dinheiro do Bolsa Família indevidamente. “Já conseguimos identificar 294 famílias que estavam recebendo, mas não estão no perfil Bolsa Família. Todas essas tiveram o benefício cancelado”, informou.

Os beneficiários do programa precisam fazer o recadastramento todos os anos sob pena de ter a verba suspensa ou até mesmo cancelada.

