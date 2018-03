Lucas é eliminado do BBB18 e chora com ausência de noiva na plateia

Em votação acirrada, o cearense foi o quinto eliminado do ‘BBB 18’ com 49,92% dos votos

O empresário Lucas recebeu 49,92% dos votos no paredão realizado nesta terça-feira (27) e foi o quinto participante a ser eliminado no “BBB18”. O cearense deixou a casa após perder a disputa para Diego e Caruso, que se mantêm na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O escritor recebeu 40,68% dos votos, enquanto o publicitário teve 9,40% da rejeição popular. A disputa ficou marcada por eliminar o primeiro homem desta edição do programa.

Antes de anunciar o resultado, Leifert disse: “Vamos lá: nós somos, todos, incoerentes, confusos, por natureza. Todo mundo tem telhado de vidro. A gente fala uma coisa e faz outra, é normal. Só que aqui fora, ninguém vê, a gente faz escondido. No ‘BBB’, é completamente diferente, porque assistimos tudo. Lá de onde eu venho, do esporte, falamos brigar com a imagem. Aquele pênalti que você vê que não foi e o comentarista diz que foi. Vocês aí não tem o direito de brigar com a imagem, porque ela é nossa. Pego aqui uma frase do autor da novela: quem evita conflitos externos causa uma guerra interna. Quem sai é você, Lucas”.

Muito emocionado, Lucas abraçou Ayrton e perguntou: “Onde foi que eu errei?”. Consolado pelo patriarca da família Lima, o empresário deu um longo abraço em Mahmoud, que também estava bastante emocionado. Breno também chorou sem parar ao se despedir do cearense. Apesar da comoção coletiva, Jéssica era a mais emocionada e fez questão de ser a última a se despedir de Lucas.

A indicação de Lucas para o paredão não era esperada, porém a rejeição do brother cresceu muito nas últimas semanas. O empresário acabou indo pela berlinda devido à surpresa da semana: um sorteio realizado após a votação da casa. O nome de Kaysar foi sorteado e ele teve de escolher alguém imediatamente para o paredão.

TESTAMENTO

Após ser eliminado, Lucas precisou fazer o testamento do eliminado ao vivo e escolheu Jéssica. Com isso, a sister não poderá ser vetada da próxima prova do líder.

Esta foi a segunda vez que o testamento foi feito logo após a eliminação. Anteriormente, o testamento era gravado no dia seguinte da eliminação, durante o programa “Mais Você”. A alteração aconteceu depois que muitos telespectadores reclamaram que o eliminado poderia receber informações externas e proteger algum participante forte na competição.

O NOIVO

O cearense Lucas, de 27 anos, chegou no programa e já foi eleito o “príncipe” da casa. O apelido foi criado por Mahmoud, seu amigo desde os primeiros dias de reality. O empresário garantiu que defenderia o sexólogo até o seu último dia de programa.

Apesar de ser noivo e jurar fidelidade, Lucas começou seu “affair” com Jéssica logo na primeira semana do “BBB18”. No jogo de “verdade ou consequência”, ele disse que ficaria com a loira caso não fosse comprometido.

Após algumas indiretas, ele fez a polêmica declaração: “Ela é tão bonita que eu evito olhar”. Na primeira festa do programa, chamada de “Arrasta Pé”, a dupla teve a primeira discussão de relacionamento. Ele pediu para personal trainer se afastar e se preocupou com o que “as pessoas ao redor” de sua noiva iriam pensar sobre os dois.

Em sua primeira briga dentro da casa, Lucas confrontou a já eliminada Mara. Ele foi acusado de ser “machista” pela cientista política e não poupou críticas contra a sister. O cearense pegou a segunda liderança do programa, mas ficou preocupado após não receber fotos de sua noiva.

Outra grande polêmica aconteceu depois de Lucas chamar Mahmoud para o cinema do líder, mesmo após o sexólogo ter causado uma punição coletiva na casa. Na semana seguinte, o empresário atendeu o “Big Fone” e mandou a família Lima para a berlinda.

Após a indicação, Lucas quis aproveitar a festa “Femineja”, porém ficou preocupado em diversos momentos. Primeiro, ele tomou uma indireta da cantora Nayara Azevedo: “Que bonito, hein”. Na sequência, ele teve nova discussão de relacionamento com Jéssica.

Depois do episódio, o brother ficou revoltado e chorou ao saber que alguns brothers estavam comentando de seu noivado: “Ninguém tem o direito de falar da minha noiva”. No dia seguinte, Caruso se desculpou com o brother e disse que não falaria mais sobre o tema.

Após a formação do paredão, ele se reuniu com Caruso, Diego e Nayara para lavarem a roupa suja. Ele queria saber porque alguns brothers estavam o chamando de “Judas”.

Nos dias seguintes, a relação do empresário com Jéssica voltou a ficar em evidência. A sister chegou a dizer para Paula que “não resistiu” ao brother durante uma noite. Nas redes sociais, os fãs compartilharam vídeos em que Lucas e Jéssica parecem trocar carícias mais quentes debaixo do edredom.

A loira chegou a tentar beijar Lucas, mas o brother se esquivou e disse: “Você é louca”. Após ser indicado para o paredão, ao lado de Caruso e Diego, o empresário perdeu o controle e foi discutir com o paulistano. Este conflito foi determinante para o aumento de sua rejeição fora da casa.

ELIMINADO

Já fora da casa, Lucas foi recebido pela família, que o avisou sua noiva, Ana Lucia Vilela, não pôde ir ao programa. Leifert quebrou protocolos e revelou que o público não gostou da relação que ele teve com a Jéssica na casa. Ele declarou que ama sua noiva e espera que eles continuem juntos. Com informações da Folhapress.

Curtir isso: Curtir Carregando...