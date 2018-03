Homem preso em operação no AC se aproximava de mães solteiras para abusar de crianças; ‘predador sexual’, diz PF

Suspeito de 28 anos abusou da própria sobrinha de 5 anos e compartilhou imagens em rede de pedofilia. Polícia identificou oito vítimas até o momento.

Um dos três presos na Operação Hades, deflagrada nesta quarta-feira (28), foi definido pela Polícia Federal como um ‘predador sexual’ de crianças. Segundo as investigações, o suspeito, de 28 anos, se aproximava de mães solteiras com intuito de abusar dos filhos delas. Entre as vítimas está a própria sobrinha dele de 5 anos.

Depois de iniciar um relacionamento amoroso ou amizade com as mulheres, o investigado estuprava as vítimas, filmava e compartilhava em uma rede de pedofilia. Além dele, outros dois suspeitos estão presos por armazenamento e compartilhamento de material pornográfico com crianças.

“Considero esse indíviduo como um predador sexual de crianças, que estava há muito tempo abusando delas. Se aproximava de jovens mães, que têm bebês ou crianças de até 10 anos, e tinha um acesso facilitado sob o aspecto social de relacionamento amoroso ou amizade íntima”, disse o delegado responsável pelas investigações, Eduardo Maneta.

Polícia identificou 8 vítimas

Ainda segundo o delegado, foram identificadas até o momento oito vítimas da rede de pedofilia, com idades entre menores de 1 ano e crianças de até 12 anos. Maneta disse que esse é um dos primeiros casos de pedófilia registrados no Acre em que o suspeito estuprava, filmava e compartilhava com outros pedófilos.

“Importantíssimo esse indivíduo ficar preso. Já estamos solicitando a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para que não retorne às ruas e não cometa mais crimes como esse. Vai ser sancionado por vários crimes penais que vai garantir”, explicou.

A Operação Hades foi deflagrada com apoio da Polícia Civil do Acre. As investigações foram feitas a partir de softwares obtidos com cooperação policial internacional, segundo com a PF. A polícia encontrou ainda vários indivíduos que abusavam sexualmente de crianças, registravam esses abusos e compartilhavam o material de pornografia infantil pela Internet.

Atendimento psicológico

O delegado ressaltou que foi montado um ambiente na sede a Superintendência da Polícia Federal do Acre para receber e atender as vítimas. Segundo ele, foi solicitado profissionais da Polícia Civil especializados nos atendimentos para ajudar as crianças.

“O objetivo agora é formar um conjunto de provas adequadas para responsabilizar formalmente esses indivíduos identificado como estupradores, abusadores sexuais de crianças. Mas, a preocupação é também com o atendimento das vítimas, que sofreram um trauma muito grande e precisam receber o atendimento adequado”, acrescentou.

Operação

O nome da operação se deu em menção ao deus grego Hades conhecido como rei dos mortos e que, segundo a mitologia grega, apaixonou-se pela sua sobrinha raptando-a e casando-se com ela ainda antes de sua puberdade. O nome faz menção a um dos alvos da operação, um homem de 28 anos que abusava de diversas crianças, tendo como sua principal vítima a sua sobrinha de 05 anos de idade.

