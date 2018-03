Galã acreano conquista empresária Amazonense e foge levando 112 mil

A empresária amazonense, Tina Carvalho, denunciou através de sua página pessoal no Facebook, que foi vítima de um golpe de estelionato realizado por um galã acreano. Davii Arruda ou David Arruda, se aproximou da empresária através do Facebook no ano passado, saiu do Acre pra morar com ela, e neste final de semana, fugiu levando a quantia de 112 mil reais.

O homem que agora está sendo alvo de um inquérito policial naquele estado, chegou na casa da empresária em novembro do ano passado, dizendo que queria mudar de vida e conseguir um trabalho. Ela o acolheu dentro de casa e mantiveram um relação marido e mulher por três meses. Após a empresária realizar a venda de um imóvel e guardar o dinheiro em casa, foi que ela descobriu que havia sido vítima de um golpe estelionatario. Ele abusou da confiança imposta pela mulher e saiu quando ela não estava em casa, levando a quantia de 112 mil reais em dinheiro. Não satisfeita com a situação ela decidiu expor a situação em sua rede social.

VEJA O QUE ELA ESCREVEU:

Atenção mulheres de todo Brasil, um alerta pra quem da credibilidade pra esses caras q t adicionam com um ÚNICO objetivo,q é dar GOLPES, como foi o caso deste rapaz cujo nome é; DAVID ARRUDA, OU DAVII ARRUDA, vulgo apelido, perna de mesa, ou de maçarico pq é grandão pra cima e ESQUELÉTICO pra baixo. SIM minha gente é isso mesmo!!!! UM GOLPISTA DE MARCA MAIOR!!!!! Me adicionou, ficamos mantendo contato por aproximadamente um ano, logo ele se ofereceu pra vir me conhecer,com uma boa conversa, mostrando se um moço de família EVANGÉLICO, sem qualquer tipo de vícios como álcool e drogas… Tudo parecia ser tão PERFEITO; o homem dos seus sonhos… NO ENTANTO, é um DEMÔNIO disfarçado de ANJO. No dia 23 de novembro ele chegou na minha cidade e finalmente nos conhecemos… No primeiro momento eu até queria q ele voltasse pra cidade dele q é RIO BRANCO no ACRE… Porém logo ele foi me conquistando, assim como todos do meu meio familiar e círculo de amizades, era mt brincalhão,fazia amizade fácil com todos,estava sempre sorrindo e de bem com a vida. Chegou aqi, cheio de sonhos, com vontade de trabalhar e crescer na vida, TUDO MENTIRA !!! Ele já veio com um plano DIABÓLICO e pronto pra executa lo,e EXECUTOU,sem do e sem piedade. Eu trabalho como corretora imobiliária,sou dona do meu próprio negócio graças a DEUS! Resumindo, fiz a venda de um lote de terras meu no valor de 112 MIL REAIS… Guardei o dinheiro na minha casa mesmo pq logo iria novamente investir , o tal DAVII sabendo onde eu havia guardado o dinheiro foi lá e fez a LIMPEZA, ISSO MESMO, me ROUBOU TUDO Q EU HAVIA GUARDADO… Em seguida comprou dois carros uma moto 1000 e desapareceu. Já estive na cidade dele colhendo informações junto com a polícia, ele porém,DESAPARECEU. Tô aqi fazendo esse apelo pra quem souber do paradeiro dele q entre em contato comigo pra q ele possa por a mão na conciencia e fazer o certo q é me devolva oq me ROUBOU! AS INVESTIGAÇÕES ESTÃO SENDO FEITAS POR MANAUS E LOGO O INQUÉRITO SERÁ ENCAMINHADO PRA DELEGACIA DE RIO BRANCO . ISSO SERVE TBM COMO UM GRANDE ALERTA PRA TODAS NÓS MULHERES, CUIDADO PRA VCS NÃO SE TORNAREM VÍTIMAS DESSES VAGABUNDOS, ESTELIONATARIO E LADRÕES q estão nas redes sociais só de olho em nós, estudando nossas vidas pra na hora certa darem o GOLPE!!! Mulheres, compartilhem está publicação pra que possamos alertar o maior número possível de mulheres.

Após a divulgação, outras vítimas apareceram em Manaus, São Paulo e também no Acre.

