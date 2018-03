Frozen 2 | Diretora fala sobre a possibilidade de Elsa ter um par romântico feminino

Sequência tem estreia prevista para 2019

Em entrevista ao Huffington Post (via Screen Rant), a diretora Jennifer Lee falou sobre a possibilidade de Elsa ter um par romântico feminino em Frozen 2:

“Eu amo tudo o que as pessoas estão dizendo e pensando sobre o nosso filme – que está criando diálogo e que a Elsa é essa personagem incrível que fala com tantas pessoas. Significa tudo para nós que somos parte dessas conversas. Temos várias conversas sobre isso e estamos realmente conscientes sobre essas coisas. Para mim… a Elsa me fala todos os dias para onde ela precisa ir, e ela continua nos falando. Sempre escrevo pelo ponto de vista do personagem, então onde Elsa está e o que ele está fazendo de sua vida, ela me diz todos os dias. Vamos ver para onde ela vai”.

Frozen 2 chega aos cinemas americanos em 27 de novembro de 2019, enquanto a estreia no Brasil está marcada para 02 de janeiro de 2020. O primeiro filme chegou aos cinemas em 2013 e arrecadou US$ 1.2 bilhão de bilheteria em todo o mundo.

Curtir isso: Curtir Carregando...