Forças de segurança deflagra operação em Cruzeiro do Sul

Em continuidade às operações de Repreensão a facções criminosas, a Secretaria de Segurança Pública na manhã desta quarta-feira (28), esteve presente atuando nos bairros de Cruzeiro do Sul com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e demais forças de segurança do estado.

A intenção é reprimir crimes contra o patrimônio e contra a vida, além de prender pessoas em conflito com a lei mediante mandados judiciais e prisões em flagrante. A maioria dos crimes está relacionada ao tráfico de droga, é o que movimento o furto, o roubo e os crimes de homicídio e as ações preventivas tem o papel de evitar e prevenir que outros crimes aconteçam debaixo dos olhos do estado.

“Nos já conseguimos reduzir o número de crimes aqui em Rio Branco com as ações e operações da polícia em mais de 40% e agora estamos com equipes no Juruá, região do município de Cruzeiro do Sul pra lá também promover a ocupação dos bairros e consequentemente prevenir crimes contra o patrimônio e contra a vida, esse é o nosso papel” disse o governador Tião Viana, em solenidade do Detran, ocirrida na Biblioteca Pública.

