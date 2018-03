EMBRIAGADO: Homem tenta invadir casa para matar ex-mulher e termina preso

A vítima estava dormindo no momento em que o suspeito chegou na frente da casa gritando, proferindo xingamentos, dizendo que tinha uma arma de fogo na mochila.

Na madrugada desta quarta-feira (28), Marcos A. L. 31, foi preso acusado de ameaçar matar a ex-mulher de 34 anos em uma residência no bairro Ulisses Guimarães, setor Leste de Porto Velho.

De acordo com a vítima, ela estava dormindo no momento em que o suspeito chegou na frente da casa gritando, proferindo xingamentos, dizendo que tinha uma arma de fogo na mochila e que a mulher ia “ver”, quando ele conseguisse entrar no imóvel. Marcos tentou pular o muro da residência e só não conseguiu por conter vidros e ele estar em visível estado de embriaguez.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem, que ainda tentou resistir, mas foi algemado e encaminhado para a Central de Flagrantes. Na frente dos policiais, ele ainda fez ameaças de morte contra a ex caso ficasse preso.

