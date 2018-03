Descaso: Paciente do Pronto Socorro de Rio Branco aguarda por cirurgia há 53 dias

O paciente do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Sebastião Braga, de 28 anos, está há 53 dias aguardando uma cirurgia ortopédica que foi prometida para até três dias após a entrada dele na unidade de saúde bancada com dinheiro público. Sebastião tem lúpus, e a esposa teme que ele adquira outra doença.

Os familiares denunciam que o paciente foi preparado duas vezes para o procedimento, mas em uma faltou material, e na outra, o médico simplesmente não apareceu no hospital para fazer a cirurgia do jovem que sofreu um acidente de moto e quebrou a perna em três lugares diferentes.

Emanuelle Silva, esposa de Sebastião, relata o drama que está sendo ficar com o esposo por mais de 50 dias internado, e sem data para receber alta. “é uma situação difícil. Ele tem lúpus e tenho medo que ele acabe pegando alguma doença, porque no hospital tem muito disso. A imunidade dele é muito baixa”, conta.

Procurada, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) não quis informar os motivos que impediram a realização da cirurgia em Sebastião. A omissão daquilo que deveria ser explicação pública veio acompanhada de um aviso: o paciente será operado na próxima segunda-feira, dia 05.

Ainda segundo a Sesacre, Sebastião está recebendo o atendimento necessário, portanto, não há qualquer negligência na internação do paciente. “A gente não reclama do atendimento em si, porque as pessoas são dispostas e a gente sabe que é o sistema, mas a gente reclama, sim, do tempo para essa cirurgia, e não dão explicação. Só o clinico que vai lá visitar”, completa Emanuelle.

