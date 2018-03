Bebê é agredido com taco de madeira na cabeça e morre em SC

O suspeito, preso em flagrante, era tio-avô da menina

Morreu na madrugada desta quarta-feira (28) uma criança de 1 ano e 7 meses, após ser agredida pelo tio-avô, de 43 anos, com um taco de madeira na cabeça. A menina estava internada no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, no Vale, desde o dia 26, com suspeita de traumatismo craniano. O crime foi cometido em Navegantes, no Litoral de Santa Catarina. O homem foi preso em flagrante.

A garota, que estava num carrinho de bebê, foi atingida depois que o suspeito e a irmã, avó da menina, iniciaram uma briga por causa de uma herança. “Ele foi direto na menina, deu com o pau na cabeça dela, no carrinho. Uma agressão muito séria, muito fatal. Daí depois, com a menina caída no chão, eu peguei ela no colo e ele queria me agredir”, contou a avó, em entrevista ao G1.

“Eu crio a menina, então de certo ele quis me atingir. Ele falou: eu vou matar vocês duas”, disse a avó. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e levado à Delegacia de Polícia.

