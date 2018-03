Bandidos furtam fiação elétrica e deixam passarela Joaquim Macedo às escuras

Moradores da capital que passam pelo local reclamam da situação. “Tem que ajeitar, né?. Porque do jeito que está não dá para ficar”, disse a doméstica Rosa da Silva.

A professora Darnele Correia comentou que as pontas dos fios que ficaram estão desencapadas e é um risco, principalmente, nesse período de chuvas. “Está tudo solto, desencapado, não tem nada seguro aí. O choque é fatal”, reclamou.

A autônoma Elmara Barbosa falou sobre o perigo para as crianças. “É bastante perigoso de o fio encostar no ferro e depois a criança vai e encosta no ferro. Já corre o risco de pegar um choque e chegar até a matar”, alertou.