Tático do 3º BPM prende dois homens e uma mulher com 8 kg de maconha

O trio Josemar da Silva Martins, de 29 anos, Jocicleia da Silva Martins de 28 anos e Lucas da Costa Frota, de 22 anos foi preso na tarde desta terça-feira (27), por policiais militares do Tático do 3º Batalhão, sob acusação de tráfico de drogas, em poder do trio a polícia apreendeu 8 quilos de maconha.

De acordo com informações da polícia a prisão do trio aconteceu no bairro Airton Sena durante patrulhamento de rotina.

Segundo os militares quando se depararam com um homem em atitude suspeita na frente de sua casa .

Ao aborda o suspeito identificado por Josemar da Silva Martins, de 29 anos , foi encontrado com ele dois tabletes de maconha , mais como o acusado estava muito nervoso, os policias então resolveram fazer uma revista na casa dele .

Ao entrarem os policias já encontraram, uma barra e meia de maconha foi dado voz de prisão contra Josemar .

Dentro da casa também estava a irma do acusado Jocicleia da Silva Martins, de 28 anos , com ela a policia encontrou uma quantia em dinheiro de R$ 252 reais .

Mais durante uma conversa com Josemar ele teria contado aos policias , que em uma outra casa, que seria de um homem conhecido por Lucas , no bairro Boa União teria mais droga escondida .

Os policias foram, até a casa e ao chegar conseguiram prender o Lucas da Costa Frota, de 22 anos , ( ele esta no regime monitorado ).

Em revista dentro da casa nada foi encontrado mas , os policias teriam encontrado a droga no fundo do quintal da casa enterrada .

Ao desenterrar a droga os policias , descobriram que se tratava de 9 barras de maconha .

Os três suspeitos junto com a droga foram levados para a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA.

