Sonoplasta da Rádio Difusora de Sena é encaminhado para o PS de Rio Branco

O sonoplasta da Rádio Difusora de Sena Madureira, Jair Moreira, deu entrada nesta segunda-feira, 26, no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes após se sentir mal. Afim de receber um atendimento mais preciso, ele foi transferido para o PS de Rio Branco.

Em seu perfil no facebook, o profissional da comunicação senamadureirense postou o seguinte: “Estou com a saúde muito debilitada. Sendo transferido do PS de Sena para o PS de Rio Branco”.

De acordo com informações colhidas por nossa reportagem, Jair Moreira sofre problemas de Diabetes.

Nas redes sociais há muitos comentários de apoio a ele. “Deus vai abençoar você, amigo. Você vai se recuperar rápido”, comentou o morador Aureo Souza.

“Que Deus te abençoe e possa restaurar sua saúde. Força e muita fé”, comentou a internauta Rosa Cunha da Silva.

Jair Moreira trabalha a mais de 20 anos como sonoplasta na Rádio Difusora de Sena Madureira, sendo muito querido pelos moradores da zona urbana e também do interior.

Ele também participou de alguns eventos em Sena e fora da cidade como boxeador, na luta dos anões, tendo como principal adversário o sucuri do macauã. “Estivemos no Hospital agora a pouco e comprovamos que a situação inspira cuidados, mas estamos confiantes em Deus que vai dar tudo certo. Estamos ajudando no que for possível”, comentou o companheiro de trabalho Jota Cavalcante.

