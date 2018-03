Sinhasique diz que petistas querem descredenciar Ministério Público

A deputada estadual Eliane Sinhasique (MDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (27), para reclamar da forma petista de encarar as investigações contra a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassen. “Estão querendo descredenciar o Ministério Público que tem promotores concursados, justamente para ter a liberdade de agir isentamente”.

A deputada criticou os parlamentares da base governista. “Quando o ex-prefeito de Brasileia, Everaldo Gomes (MDB), foi afastado e perdeu o mandato, nós da oposição não ficamos dizendo que era politicagem. Já os petistas, quando é contra eles é politicagem, quando é com os outros é justiça”.

Com a cópia dos processos contra a prefeita de Brasiléia, Sinhasique declarou que o “pecado” dela foi alugar imóveis sem fazer licitação, sem se importar com as análises técnicas da própria prefeitura de Brasiléia.

“A própria análise técnica da Prefeitura já descredencia o aluguel desses imóveis e Fernanda não observou isso. As considerações finais da análise dizem que a edificação em questão precisa de reparos para que se torne salubre, para que seja utilizado como ambiente de trabalho. Ou seja, alugou um imóvel inadequado para a prefeitura por preços acima de mercado”.

Para finalizar, a deputada declarou que o Ministério Público tem que ser respeitado e que Fernanda terá o direito de se defender. “O Ministério Público está aí para averiguar a denúncia, levantando todas as improbidades e irregularidades. Vai ser dada a ela a oportunidade de se defender. Se ela provar que está certa, será inocentada. O MP é um órgão de controle que a gente tem que respeitar”.

