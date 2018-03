Primeiro a assumir homossexualidade no vôlei, Michael defende Tiffany

Jogador atua atualmente pelo Itapetininga

Primeiro jogador da Superliga masculina a assumir publicamente a homossexualidade, Michael comentou a polêmica envolvendo Tiffany, a primeira atleta transexual a jogar a competição feminina.

“Acho que tudo que é novo assusta, as pessoas ficam um pouco perturbadas e a Tifanny já é realidade. Tem muita gente que fala besteira e o negócio é não escutar. Eu passei por isso, das pessoas comentarem sobre a sua vida, é difícil e acho que ela está levando muito bem”, disse Michael ao GloboEsporte, hoje jogando pelo Itapetininga, da Superliga B.

Tiffany foi autorizada a jogar por se adequar às regras impostas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

“Todos os ambientes de vôlei falam do caso Tifanny. As pessoas comentam se vão aparecer mais trans e é muito difícil surgir outras trans como ela. Por isso, não tem como fazer uma liga só para trans, nesse momento nós temos que pensar só em inclusão”, afirmou. “O preconceito existe e quando você vê um jogo lotado e as pessoas aplaudem o seu trabalho, abraçam você, a gente vê que evoluímos bastante e estamos no caminho certo”, concluiu.

