Polícia prende mulher por tráfico internacional de drogas

Jenifer da Silva Gomes foi presa por tráfico internacional de drogas. A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (26) que a suspeita, natural do Espírito Santo, foi encontrada na zona sul de São Paulo. Conforme relata o G1, a mulher estaria na capital paulista para receber mais de três quilos de cocaína e transportar a droga para a Alemanha.

A operação monitorou a suspeita, descobrindo diversas mudanças de hotel no período em que ela esteve em São Paulo. Ela foi flagrada saindo com uma sacola de um dos hoteis, situado na Rua Aurora, no Centro. Em seguida, foi vista entrando em outro estabelecimento, na Rua Pedro Álvares Cabral, na Luz, de onde saiu carregando uma mala.

Agentes encontraram 3,36 quilos da droga escondidos no fundo falso da mala que Jenifer Gomes transportava. Também foram apreendidos com a jovem um passaporte e um bilhete aéreo para Frankfurt, na Alemanha. Ao ser detida, ela confessou ter sido contratada por desconhecidos para atuar como “mula” (como são chamadas as pessoas que transportam droga).

A jovem foi presa em flagrante e vai responder por tráfico internacional de drogas. Outros suspeitos de envolvimento na ação continuam sendo investigados.

