Polícia  Militar salva homem que era levado para execução por membros de facção rival

Policiais militares do Batalhão de Operações Espeviais – BOPE evitam que um homem fosse executado por membros de uma facção criminosa.

De acordo com a denúncia, quatro homens estariam em um taxi que teria saído da Cidade do Povo com destino ao bairro 06 de Agosto, e que entre os ocupantes (passageiros) do taxi, um dos homens estava sendo levado de um cativeiro para outro, onde seria executado.

Durante a intensa busca pelo taxi com os suspeitos, os militares tiveram êxito ao interceptar um veículo taxi próximo ao bairro Santa Inês, região do 2º Distrito de Rio Branco e dentro do veículo estavam cinco pessoas, sendo o motorista e os quatro passageiros identificados como: Geovane de Souza Lima, de 28 anos, Thiago da Silva Sena, de 25 anos, Raimundo Pereira de Paiva, 32 anos, além de um jovem de 20 anos que seria a pessoa a ser executada pelo bando.

O motorista do taxi, não sabia que transportava pessoas armadas prestes a cometer um crime brutal.

Plano de morte e ação preventiva da PM

Durante intercepção do taxi, de imediato os militares separaram criminosos da vítima e apreenderam no interior do veículo duas armas de fogo, sendo um pistola 9 milímetros e um revólver calibre 32, ambas municiadas.

Assim que percebeu que estava salvo, o jovem de 20 anos, contou aos militares que estava sendo mantido preso em um cárcere privado no bairro Cidade do Povo desde a noite de segunda-feira , juntamente com outro rapaz identificado pelo apelido de “Mister M” que esse segundo refém teria conseguido se livrar das amarras e fugir na madrugada desta terça-feira.

A vítima contou que durante o cárcere foi mantido vigiado por Giovane e Thiago, e que Raimundo chegou no local do cárcere nesta manhã.

A vítima revelou ter sido obrigada a chamar um taxi, e que todos seguiam em direção ao bairro 06 de Agosto, onde supostamente teriam localizado uma casa em que “Mister M” estava escondido.

O plano dos criminosos que segunfo informações revelaram serem membros da facção “Bonde dos 13”, era encontrar “Midter M” e juntamente com o jovem de 20 anos seriam executados por integratem a facção rival Comando Vermelho.

Quanto ao motorista do taxi havia dúvidas fo bando se o matariam ou não, tudo dependeria do desenrolar com o encontro com “Mister M”.

Todos foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

