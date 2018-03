Polícia militar prende menor com arma e moto roubada

Na noite dessa segunda feira policias militares do 1 batalhão receberam informações que dois homens que estavam pilotando uma moto cg de placa NAG 7674 em alta velocidade pele rua Floriano Peixoto quando o piloto foi fazer uma manobra e bateu vindo a cair quando eles caíram rapidamente eles empurraram a moto para um terreno baldio populares acionaram a polícia militar quando a polícia estava chegando um deles correu largando um revolver 32 deixando o menor para atrás, em uma conversa com o menor de 16 que foi detido ele afirmou que o outro comparsa passou na casa dele e chamou para dá um volta e que não sabia que ele estava armado, o menor foi levado para delegacia do menor onde foi descoberto que a moto era roubada.

