Policia Civil cumpre mandado e prende mulher por furto e tráfico de drogas em Senador Guiomard

O serviço de inteligência da Polícia Civil em Senador Guiomard, município distante 25km da capital, prendeu na manhã desta terça-feira, 27, Idaleia Alves da Silva, 23 anos, em flagrante delito por tráfico de drogas e furto. Esta já é a segunda vez que Idaleia é presa neste ano pela Polícia Civil no município.

Durante uma revista na casa da investigada, localizada no bairro Democracia, os policiais encontraram por várias partes da residência uma razoável quantidade de um pó branco, aparentando ser cocaína. Além de um aparelho de TV, oriundo de furto.

“Esta mulher já responde na justiça pelos crimes de receptação, roubo e corrupção de menor, e desta vez, foi presa em flagrante pelos crimes de furto e tráfico de drogas”, declarou o delegado Marcus Cabral, titular da delegacia de Senador Guiomard.

Com uma vasta ficha criminal, Idaleia, mais uma vez foi entregue à justiça acreana, onde aguardará julgamento.

Curtir isso: Curtir Carregando...