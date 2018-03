Mulher que tentou matar rival à facadas será julgada nesta quarta-feira

Presidido pelo juiz Fábio Farias, o julgamento está previsto para começar às 8 horas da manhã.

Nesta quarta-feira, 28, mais um julgamento será realizado na comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, em Sena Madureira. Dessa vez estará sentada no banco dos réus Rayane da Silva de Souza, 21 anos de idade, acusada na prática de uma tentativa de assassinato.

Presidido pelo juiz Fábio Farias, o julgamento está previsto para começar às 8 horas da manhã.

No presente momento, Rayane encontra-se presa em Rio Branco já que em Sena Madureira não existe presídio feminino. Ela será escoltada até o fórum por agentes penitenciários e, caso seja condenada, retornará para a capital acreana.

O CASO

É dos autos do incluso inquérito policial que no dia 5 de março de 2017, por volta das 3:15 horas da madrugada, em frente ao Caldeirão do Forró, a denunciada tentou matar a vítima Ivone da Cruz Costa, desferindo contra a mesma em torno de cinco facadas.

O Ministério Público sustenta que o crime foi praticado por motivo fútil, em face de provocações irrelevantes que teriam ocorrido momentos antes do ataque. Diante disso, o promotor de justiça Júlio César de Medeiros irá defender, com base nas provas, a condenação da acusada.

Curtir isso: Curtir Carregando...