Morando em Lisboa, galã da Globo teme violência no RJ e não quer voltar

Bruno Cabrerizo, que vive o Inácio de ‘Tempo de Amar’, vive em Portugal há 3 anos e não tem planos de voltar para o Brasil. Pai de dois filhos, o ator teme a violência no Rio de Janeiro.

“Nosso país passa por um grave momento de segurança. É muito complicado. Há cinco anos, quando vim de férias com a família, eu pensava em trazê-los. Quando cheguei agora, mudei de ideia”, declarou o ator ao UOL.

Vivendo seu primeiro protagonista aos 38 anos, Fabrício tabém fala dos benefícios da maturidade. “O bom de chegar na Globo aos 38 e com alguns fios brancos é que eu não tenho mais a cabeça dos 20, de quando saí do Brasil. Tenho maturidade e experiência para lidar com certas coisas, inclusive a possível falta de trabalho, a fama, o assédio, tudo que vem ao junto a esse trabalho”, disse.

