Moradora do rio Macauã pede ajuda à população de Sena: “Meus filhos precisam de alimentos”

Mãe de quatro filhos e tendo como única fonte de renda o Bolsa Família, a dona de casa Raimunda Nonata Dourado da Silva, 31 anos, moradora no seringal São José, rio Macauã, está pedindo ajuda às pessoas de bom coração. Ela conta que seu esposo encontra-se doente, sem condições para trabalhar, por isso, resolveu fazer o apelo.

“Estou atravessando uma fase muito difícil. Peço ajuda em alimentos para os meus filhos e também em dinheiro para comprar alguns medicamentos para meu esposo. Somos uma família pobre e não temos dinheiro nem para comprar comida”, relatou a ribeirinha.

Além disso, na sexta-feira desta semana dona Raimunda Nonata precisará viajar para Rio Branco com o filho de nove anos que irá se submeter a uma cirurgia no nariz. “Não temos dinheiro nem pra pagar a passagem”, confirmou.

A ribeirinha não tem telefone celular, por isso, qualquer tipo de ajuda deverá ser entregue na Rádio Dimensão FM ou na Pousada do agricultor onde ela se encontra com a família no presente momento.

