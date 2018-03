Menino diagnosticado com síndrome rara após alergia deixa hospital e deve fazer tratamento para o coração

O pequeno Thiago Maurício Amorim Araújo Oliveira Lima, de 4 anos, deixou o Hospital da Criança na tarde de segunda-feira (26) em Rio Branco. O menino foi diagnosticado com a Síndrome de Kawasaki e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local. Em casa, ele deve fazer um tratamento rigoroso para o coração, conforme informou a mãe dele, Clara Araújo.

“Vai ser uma grande caminhada fora do hospital. O tratamento e acompanhamento vai ser rigoroso, pois a doença afeta as artérias do coração. Mas, enfim, o pior já passou”, relata.