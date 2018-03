Kendrick Lamar quer ser o vilão de próximo ‘Pantera Negra’

O rapper americano é responsável pela trilha do filme

Depois de comandar a trilha sonora do sucesso ‘Pantera Negra’ nos cinemas, Kendrick Lamar tem outras pretensões relacionadas ao filme. O rapper americano quer ser o vilão da sequência, segundo entregou em recente entrevista à rádio BBC.

O músico declarou que o vilão Killmonger, vivido por Michael B. Jordan, foi um personagem incompreendido e que gostaria de viver um papel similar. “Eu gosto muito de Kilmonger. Só porque ele veio como um vilão, mas ele era real, e falou umas verdades. E ele está muito ciente do que acontece. Ele era um vilão, mas ele é amado, e mal-compreendido. Eu gostaria de fazer alguém como ele, com certeza”.

Com o disco‘Black Panther: The Album – Music From And Inspired By’, Lamar atingiu o topo da Billboard.

Dirigido por Ryan Coogler, o filme ‘Pantera Negra’ conta com Chadwick Boseman no papel principal, além de Michael B. Jordan, Forest Whitaker, e Lupita Nyong’o.

Curtir isso: Curtir Carregando...