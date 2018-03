Justiça determina internação provisória de adolescente acusado de matar idosa de 64 anos no interior do Acre

A Justiça do Acre determinou a internação provisória do adolescente de 15 anos acusado de matar a idosa Maria Ecília Araújo Ribeiro, de 64 anos, e roubar os pertences da casa dela. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano no Ramal Maravilha, a cerca de 20 km da cidade de Feijó, interior do estado.