Gladson Cameli: “O PT vai esperar muito eu brigar com o coronel Ulisses…”

O senador Gladson Cameli (PP) disse agora há pouco ao Blog que o “PT vai esperar muito” ele entrar em rota de colisão com um outro provável concorrente ao Governo pela oposição, o coronel PM Ulisses Araújo. “Nunca discuti com ninguém a respeito dessa candidatura do Ulisses. É um direito dele. Se falam isso por causa da questão do DEM, é outra coisa, só que os problemas internos do DEM não me dizem respeito”, afirmou o senador, que em 12 anos de mandato jamais trocou farpas com quem quer que seja. Mantém 24hs o bom humor e trata a todos com fidalguia. “Nem com o pessoal do PT eu jamais agi dessa forma. Não tenho esse costume. A gente tem que respeitar a democracia”, disse.

