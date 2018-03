Estruturas das torres do Linhão da Eletrobrás caem próximo da BR-364, na Vila Nova Aldeia

Pelo menos três torres de transmissão do Linhão 2 da Eletrobrás amanheceram esta terça-feira (27) no chão. As estruturas metálicas, cada uma com cerca de 40 metros de altura, eram edificadas no km 31 da BR-364, na Vila Nova Aldeia, região do rio Iquiri.

Uma equipe foi enviada ao local para fazer os devidos reparos. Até o momento está descartada a hipótese de vandalismo. O fato pode ter acontecido devido a umidade do terreno provocada pelas inundações constantes do solo com as cheias do rio.

Por telefone, a assessoria de imprensa da Eletrobras no Acre informou que o linhão é de responsabilidade exclusiva da Eletronorte.

A reportagem tentou falar com um representante da Eletronorte pelo telefone 32125700, mas ninguém atendeu.]

Com informações de Marcos Dione.

