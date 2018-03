Em Rio Branco, caminhão de lixo cai em buraco após rompimento de cano e precisa ser guinchado

Um caminhão de lixo caiu em um buraco, na manhã desta terça-feira (27), após o rompimento de um cano. O caso ocorreu na Rua 1º de Janeiro, Conjunto Solar, em Rio Branco. O local estaria com rachaduras e o buraco abriu após a passagem do veículo.

Nas imagens, o motorista, com a ajuda dos garis, tenta tirar o veículo do local, mas, devido à profundidade do buraco, o automóvel acabou tendo de ser guinchado.

Em um outro vídeo, gravado após a retirada do veículo, é possível ver o cano do esgoto rompido e escoando uma água preta. Os garis colocaram um pedaço de madeira dentro do buraco para sinalizar e evitar que outros veículos caiam no local.