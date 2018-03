Detentos foram mortos por criarem nova facção no RN

Dupla havia deixado o PCC para a fundar a Legião do Norte

Encontrados enforcados com lençóis no Complexo Penal Alcaçuz/Rogério Coutinho Madruga, no Rio Grande do Norte, na noite de domingo, os detentos Lázaro Luís da França Ferreira e Shakespeare Costa de França podem ter sido mortos por terem criado uma nova facção, denominada Legião do Norte.

A informação consta na investigação da morte da dupla e foi confirmada ao G1 pelo delegado responsável pelo caso, Eloy Xavier. Segundo ele, os detentos haviam deixado o PCC (Primeiro Comando da Capital) recentemente com o objetivo de fundar o novo grupo.

