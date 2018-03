Calote de novo : Governo do Acre continua atrasando os salários dos estagiários

O governo do Acre continua atrasando os salários dos estagiários que trabalham no Estado. A denúncia é do assistente social Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade.

A reportagem de ac24horas tentou falar nesta segunda-feira, 27, com a secretária de Gestão Administrativa do Acre, Sawana Carvalho, sobre o assunto, mas não conseguiu. A secretária de Comunicação, Andréa Zílio, informou que estava “checando a informação”. Até o momento ela não deu uma resposta sobre os possíveis atrasos.

Ainda segundo Carlos Gomes, os “servidores públicos têm se negado a repassar informações e ainda assediado moralmente os estagiários quando perguntam sobre o assunto”.

Ele questiona o fato de Sebastião Viana ter nomeado o ex-deputado federal Marcos Afonso com salário de 20 mil reais e ignorar os pagamentos dos estagiários do Estado.

“Em resumo, o governo do Sebastião Viana além de perseguidor, formou uma casta que vive às custas do que é público enquanto as pessoas se matam nas periferias e os estudantes são humilhados tanto por não receberem quanto pelo assédio sofrido nos órgãos do governo”, denuncia.

