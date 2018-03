Bandidos armados com escopeta fazem arrastão em pizzaria de Cruzeiro do Sul

Dois homens armados com facas e uma escopeta invadiram uma pizzaria em Cruzeiro do Sul, renderam clientes, funcionários e fizeram um arrastão na noite de sábado, dia 24. As imagens divulgadas nesta terça-feira, dia 27, mostram a ação dos criminosos.

Após cometerem o crime, os bandidos fugiram levando sete aparelhos celulares que minutos depois foram jogados em um terreno baldio nas proximidades do local da empresa. Os clientes ficaram em pânico.

Segundo o delegado Lindomar Ventura, a polícia já investiga o caso e as vítima já foram ouvidas. “No momento as vítimas não conseguiram reconhecer os bandidos, um dos telefones foi abandonado por eles, possivelmente porque teria um aplicativo de rastreamento”, afirmou.

A polícia já identificou os suspeitos e a previsão é que eles devem ser presos nas próximas horas. Os nomes deles, contudo, não foram repassados à imprensa. As informações estão no site Juruá Online.

