Agricultor é assaltado no Centro de Cruzeiro do Sul e reclama de insegurança

O agricultor Raimundo Nonato Sombra da Silva, 52 anos, foi assaltado na manhã deta terça-feira (27) no Centro de Cruzeiro do Sul quando voltava de uma reunião. O assalto ocorreu perto de uma agência bancária.

A vítima contou que acredita que os suspeitos pensaram que ele estaria com uma grande quantia de dinheiro e, por isso, o assaltaram. Silva disse ainda que o homem usou uma arma de fogo para praticar o assalto. Ele levou a carteira do agricultor com todos os documentos e uma pequena quantia em dinheiro.