Agentes de saúde fazem manifestação cobrando direitos trabalhistas no interior do Acre

Um grupo de aproximadamente 100 agentes comunitários de saúde e agentes de dengue se reuniu na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac) para fazer um protesto por melhores condições de trabalho e pagamento de salários. A manifestação ocorreu na manhã desta terça-feira (27) em frente a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Uma comissão de servidores foi recebida pelo secretário Municipal de Administração para ouvir as reclamações dos manifestantes e levar ao conhecimento do prefeito.

Os agentes da dengue reclamam que não receberam o pagamento do salário de novembro e pedem a criação de um Plano de Cargos e Carreiras e o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Eles afirmam ainda que há aproximadamente 6 anos não é fornecido esse tipo de material à categoria.

Zuila Lima, representante do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Acre (Sindacs), diz que a categoria tenta negociar há mais de um ano.

“Estamos desde 2017 só na conversa. E eles [prefeitura] não resolvem nossa questão dos direitos trabalhistas. Não temos um regime definido. Tem uma lei federal que diz que devemos ser regidos pela CLT, ou regime próprio do município. O pessoal foi concursado para fazer parte do quadro do município há 11 anos e ainda não temos um enquadramento definido”, afirma.